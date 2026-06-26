Egitto, Badawi “Infrastrutture pronte a ricevere e liquefare gas cipriota”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Le infrastrutture egiziane per il gas naturale liquefatto (GNL) sono pronte a ricevere il gas proveniente da Cipro, liquefarlo e riesportarlo verso i mercati internazionali. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie egiziano, Karim Badawi, durante una visita all’impianto di liquefazione di Damietta. Secondo quanto riferito dal Ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie, Badawi ha sottolineato che gli impianti di Damietta e Idku, gli unici terminali di liquefazione del gas del Mediterraneo orientale, costituiscono un vantaggio competitivo strategico che rafforza il ruolo dell’Egitto come hub regionale per il commercio e lo scambio di energia. Il ministro ha evidenziato che la rete infrastrutturale del Paese offre nuove opportunità per attrarre investimenti e sviluppare partenariati internazionali, citando la cooperazione in corso con Cipro per la valorizzazione delle risorse di gas dell’isola attraverso gli impianti egiziani.

Badawi ha inoltre spiegato che lo stoccaggio di parte dei carichi di GNL importati consente di ottimizzare l’utilizzo degli impianti di Damietta, garantirne la continuità operativa e massimizzare il rendimento economico degli asset strategici del settore. Nel corso della visita, il ministro ha ispezionato la nave di rigassificazione Energos Winter, ormeggiata nel porto di Damietta, una delle quattro unità attualmente operative in Egitto per assicurare l’approvvigionamento di gas destinato al mercato interno.

– foto IPA Agency –

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