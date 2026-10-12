PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le atlete Katerina Siniakova, della Repubblica Ceca, e Zhang Shuai, della Cina (a sinistra) festeggiano durante la finale del doppio femminile contro le atlete Gabriela Dabrowski, del Canada, e Luisa Stefani, del Brasile, al torneo di tennis China Open 2026, a Pechino, in Cina, l’11 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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