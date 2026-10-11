MILANO (ITALPRESS) – E’ di almeno 12 morti e oltre 300 feriti il bilancio provvisorio di un pesante attacco con missile balistico condotto dai ribelli Houthi contro l’Aeroporto Internazionale Re Khalid di Riad, in Arabia Saudita. Lo hanno confermato le autorità dell’aviazione civile saudita e fonti mediche locali.

Il missile ha colpito direttamente il complesso che ospita i terminal 3 e 4, riservati ai voli interni della capitale saudita, causando crolli parziali, incendi e devastazioni all’interno della struttura dove si trovavano centinaia di passeggeri in attesa di imbarco. L’aeroporto è stato immediatamente evacuato e le operazioni di volo sono state sospese. Secondo quanto riferito dai servizi di soccorso, tra le vittime accertate vi sono quattro cittadini sauditi, due del Bangladesh, un cittadino americano, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. I feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche, sono stati distribuiti negli ospedali della capitale.

L’attacco rappresenta uno dei più gravi raid contro infrastrutture civili nella regione dall’inizio del recente inasprimento del conflitto. La coalizione a guida saudita ha denunciato il bombardamento come un gravissimo crimine contro i civili e ha promesso una risposta “ferma e immediata”. Dura ferma condanna è arrivata anche dalle Nazioni Unite e da Washington, che ha fatto sapere di stare valutando un coinvolgimento diretto nelle operazioni contro le postazioni Houthi in Yemen.

MELONI “CONDANNO CON FERMEZZA ATTACCHI HOUTHI AD AEROPORTO DI RIAD

“Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l’aeroporto di Riad. Sono vicina all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L’Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell’area”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito dell’attacco Houthi all’aeroporto di Riad.

VON DER LEYEN “ATTACCO HOUTHI A RIAD PERICOLOSA ESCALATION, STOP VIOLENZE”

“I recenti attacchi condotti dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran contro l’Arabia Saudita rappresentano una pericolosa escalation e stanno spingendo l’intera regione in una spirale di violenza”. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale su X, condannando con fermezza il raid con droni e missili che ha colpito l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riad. “Questi attacchi condotti dai proxy dell’Iran stanno destabilizzando nodi cruciali del trasporto globale e dell’energia, inviando un’onda d’urto in tutto il mondo”, ha sottolineato la leader dell’esecutivo comunitario. Von der Leyen ha poi ribadito che “gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono del tutto inaccettabili e devono cessare immediatamente”, esprimendo la piena solidarietà dell’Unione Europea nei confronti dell’Arabia Saudita e dei partner del Golfo. L

– Foto di repertorio Ipa Agency-

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