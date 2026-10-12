RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – “La sfida non è soltanto esportare di più. È rafforzare la presenza delle imprese italiane in Marocco, favorire nuovi investimenti e costruire collaborazioni industriali durature, capaci di creare valore per entrambi i Paesi”. Lo ha affermato l‘ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, in un post pubblicato sui social media in occasione delle celebrazioni a Casablanca per i cento anni dell’Agenzia Ice. “Un secolo di impegno al fianco delle imprese italiane per accompagnarne la crescita sui mercati internazionali e promuovere il Made in Italy nel mondo”, ha sottolineato Salzano, ricordando che le esportazioni italiane hanno raggiunto circa 650 miliardi di euro e che l’obiettivo indicato dal ministro Antonio Tajani è arrivare a 700 miliardi entro il 2027. “Una sfida che coinvolge tutto il Sistema Italia e che si fonda sulla forza delle nostre imprese, sulla loro capacità di innovare e competere sui mercati internazionali”, ha aggiunto.

L’ambasciatore ha evidenziato il ruolo del Marocco quale partner economico sempre più importante per l’Italia. Secondo i dati richiamati nel post, nel 2025 gli scambi bilaterali hanno sfiorato i 5 miliardi di euro e le esportazioni italiane sono cresciute di oltre l’8%. “Risultati che ci incoraggiano a rafforzare la collaborazione tra i nostri due Paesi, dall’industria alle infrastrutture, dall’energia alle nuove tecnologie”, ha osservato. “È su questo che lavoriamo ogni giorno, insieme all’ICE e a tutti gli attori del Sistema Italia, per dare concretezza alla diplomazia della crescita promossa dalla Farnesina”, ha proseguito Salzano, rivolgendo infine un ringraziamento al presidente dell’ICE Matteo Zoppas, al direttore D’Aprea e a tutta la squadra dell’Agenzia “per il lavoro che svolgono ogni giorno al fianco delle nostre imprese nel mondo”.

– foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).