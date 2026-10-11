Naufragio al largo delle coste del Gibuti, 109 migranti morti e oltre 116 dispersi

ROMA (ITALPRESS) – È di almeno 109 morti e oltre 116 dispersi il tragico bilancio del naufragio di un’imbarcazione di migranti avvenuto al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. Lo hanno reso noto le Nazioni Unite e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, il barcone – su cui viaggiavano circa 350 persone – era partito dalle coste gibutiane ed era diretto in Yemen.

Il natante si è capovolto nei pressi di Guhere, a nord della città costiera di Obock. Tra i corpi recuperati finora figurano anche 15 bambini. I soccorritori e le autorità locali temono che il bilancio effettivo sia destinato a salire nelle prossime ore con il proseguire delle ricerche in mare. Le squadre d’emergenza dell’OIM si trovano sul posto a supporto delle autorità di Gibuti per prestare prima assistenza e cure mediche ai superstiti della tragedia.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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