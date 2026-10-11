Naufragio al largo delle coste del Gibuti, 109 migranti morti e oltre 116 dispersi

Lampedusa - Italy - November 8, 2023 Italy will build two detention centers in Albania to house migrants migrants trying to land in Italy, so Prime Minister Georgia Meloni. Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea. Archive photo dated September 4, 2023 (Lampedusa - 2023-11-08, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – È di almeno 109 morti e oltre 116 dispersi il tragico bilancio del naufragio di un’imbarcazione di migranti avvenuto al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. Lo hanno reso noto le Nazioni Unite e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, il barcone – su cui viaggiavano circa 350 persone – era partito dalle coste gibutiane ed era diretto in Yemen.

Il natante si è capovolto nei pressi di Guhere, a nord della città costiera di Obock. Tra i corpi recuperati finora figurano anche 15 bambini. I soccorritori e le autorità locali temono che il bilancio effettivo sia destinato a salire nelle prossime ore con il proseguire delle ricerche in mare. Le squadre d’emergenza dell’OIM si trovano sul posto a supporto delle autorità di Gibuti per prestare prima assistenza e cure mediche ai superstiti della tragedia.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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