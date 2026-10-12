Libia, Khalid Haftar in visita ufficiale in Marocco

ROMA (ITALPRESS) – Il capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate Arabe Libiche, il tenente generale Khalid Haftar, è arrivato ieri in Marocco per una visita ufficiale di alcuni giorni. E secondo quanto reso noto dalla Presidenza dello Stato Maggiore Generale libico in un comunicato su Facebook, è stato accolto dal vice ispettore generale delle Forze Armate Reali marocchine, il maggiore generale Mourad El-Mounir, e da diversi comandanti delle Forze Armate Reali marocchine. La visita si svolge nel quadro delle relazioni bilaterali tra Libia e Marocco.

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