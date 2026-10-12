Israele, Netanyahu chiede indagine penale su militari che hanno testimoniato nel film NAZA

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al procuratore generale e ai vertici delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dello Shin Bet di indagare sui militari che hanno testimoniato in forma anonima nel film NAZA – incentrato sull’uccisione di civili di Gaza da parte di Israele – contestando loro la diffusione di calunnie “false” e la “rivelazione di informazioni top secret”.

In una lettera indirizzata al procuratore generale Gali Baharav-Miara, al capo di stato maggiore delle Idf, generale Eyal Zamir, e al capo dello Shin Bet, David Zini, Netanyahu ha preteso che “agiscano con urgenza per scoprire l’identità di tutti coloro che sono coinvolti o compaiono nel film calunnioso”. Il premier ha inoltre sollecitato “l’apertura di un’indagine penale e l’avvio di un procedimento giudiziario per gravi reati contro la sicurezza delle informazioni, diffamazione e lesione degli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele”.

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