Egitto, firmati 20 accordi con Corea del Sud, Malesia e Indonesia durante il tour asiatico del presidente al-Sisi

ROMA (ITALPRESS) – L’Egitto ha firmato 20 accordi e memorandum d’intesa con Corea del Sud, Malaysia e Indonesia durante il tour asiatico del presidente Abdel Fattah al-Sisi, svoltosi dal 6 all’11 ottobre. Lo ha dichiarato il capo dello Stato al suo rientro al Cairo. Secondo quanto riferito dall’emittente Al Qahera News, gli accordi riguardano diversi ambiti di cooperazione, con particolare attenzione all’incremento degli scambi commerciali e al riequilibrio della bilancia commerciale tra l’Egitto e i tre Paesi.

Al-Sisi ha ringraziato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, il re della Malaysia Sultan Ibrahim, il primo ministro malese Anwar Ibrahim e il presidente indonesiano Prabowo Subianto per l’accoglienza riservata alla delegazione egiziana, sottolineando che l’ospitalità ricevuta riflette la posizione internazionale dell’Egitto e le opportunità di investimento e cooperazione offerte dal Paese. Il presidente ha evidenziato le prospettive di partenariato strategico con i tre Paesi e il ruolo delle infrastrutture sviluppate in Egitto nell’attrarre nuovi investimenti. Ha inoltre sottolineato la necessità di dare rapidamente seguito agli accordi raggiunti, alla luce della forte volontà di cooperazione espressa dai partner asiatici.

I settori prioritari comprendono l’industria petrolchimica e automobilistica, le energie nuove e rinnovabili, l’agricoltura, l’acquacoltura e la cooperazione nel settore nucleare, anche nell’ambito della centrale di El Dabaa, alla quale la Corea del Sud partecipa in alcune attività. Definendo il tour un successo, al-Sisi ha auspicato una rapida attuazione degli accordi e rivolto un ringraziamento al popolo egiziano e alla delegazione che lo ha accompagnato durante la visita.

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