MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti del Cremlino starebbero intensificando gli sforzi per pianificare l’eliminazione fisica di amministratori delegati e dirigenti di alto livello dell’industria della difesa europea. È quanto rivela un’inchiesta del Financial Times, basata sulle testimonianze di funzionari appartenenti a cinque diverse agenzie di intelligence occidentali. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano britannico, gli assassinii e gli attacchi diretti contro obiettivi civili europei — in passato considerati un tabù per i servizi segreti russi — stanno assumendo un ruolo centrale nei piani di Mosca.

La minaccia riguarda manager e personale chiave di aziende coinvolte nella produzione di armamenti, munizioni, droni e componenti ad alta tecnologia destinati alle forze armate ucraine. Le operazioni, attribuite principalmente all’intelligence militare russa (GRU) e ai servizi interni (FSB), vedono un ricorso sempre più frequente alla collaborazione con reti della criminalità organizzata transnazionale per condurre attività di sorveglianza e atti di violenza.

L’obiettivo strategico del Cremlino è intimidire le imprese che sostengono Kiev e provocare il rallentamento o la paralisi delle forniture militari. Tra i precedenti citati figura il complotto sventato nel 2024 per assassinare Armin Papperger, amministratore delegato del colosso della difesa tedesco Rheinmetall. A seguito dell’aggravarsi delle minacce, le aziende del comparto in tutta Europa hanno ulteriormente innalzato i protocolli di sicurezza per i propri vertici e per i siti produttivi sensibili.

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