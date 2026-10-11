Netanyahu ordina di indagare chi ha preso parte al docufilm Naza “Diffama Israele”

Mandatory Credit: Photo by Ronen Zvulun/UPI/Shutterstock (15440279c) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the U.S. Independence Day reception, known as the annual "Fourth of July" celebration, in Jerusalem on Wednesday, August 13, 2025. Israeli PM Netanyahu attends the U.S. Independence Day reception, Jerusalem, Israel - 13 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Ho chiesto che il Capo di Stato Maggiore, il Direttore dello Shin Bet e il Procuratore Generale avviino un’indagine approfondita sui partecipanti al film “Naza” e li perseguano per gravi violazioni della sicurezza delle informazioni, diffamazione e danni agli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele. Il film presenta una narrazione falsa, fuorviante e parziale che diffama lo Stato di Israele e l’IDF a livello internazionale, danneggiando gravemente l’immagine di Israele. Sosterremo sempre i nostri amati ed eroici soldati”. Così su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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