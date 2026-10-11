ROMA (ITALPRESS) – “Ho chiesto che il Capo di Stato Maggiore, il Direttore dello Shin Bet e il Procuratore Generale avviino un’indagine approfondita sui partecipanti al film “Naza” e li perseguano per gravi violazioni della sicurezza delle informazioni, diffamazione e danni agli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele. Il film presenta una narrazione falsa, fuorviante e parziale che diffama lo Stato di Israele e l’IDF a livello internazionale, danneggiando gravemente l’immagine di Israele. Sosterremo sempre i nostri amati ed eroici soldati”. Così su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

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