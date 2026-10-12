A Jerez fine della partnership tra Pirelli e il Mondiale FIM Superbike dopo 23 stagioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Spanish Round di Jerez de la Frontera non segnerà soltanto la conclusione della stagione 2026 del Mondiale FIM Superbike, dominata da Nicolò Bulega e Ducati, ma rappresenterà anche l’ultimo appuntamento di una partnership che ha fortemente contribuito alla storia del campionato. Dopo 23 stagioni consecutive iniziate nel 2004, Pirelli si appresta infatti a disputare la sua ultima gara come Fornitore Unico del massimo campionato per derivate dalla serie, chiudendo un percorso caratterizzato da innovazione tecnologica, sviluppo continuo, stretta collaborazione con team e costruttori e numerosi traguardi sportivi. Pirelli conferma le opzioni posteriori più morbide della gamma già utilizzate nel recente Round dell’Estoril, una scelta coerente con le caratteristiche del tracciato andaluso, caratterizzato da un asfalto poco abrasivo che favorisce l’utilizzo di queste soluzioni. Per prove, qualifiche e gare, i piloti WorldSBK avranno a disposizione la supersoft SCX e la soft SC0.

La supersoft SCX, introdotta lo scorso anno nell’allocazione come pneumatico di sviluppo E0126, si era rivelata particolarmente efficace consentendo a Nicolò Bulega di conquistare tutte e tre le vittorie in palio, mentre la soft SC0 rappresenta una valida alternativa in caso di temperature più basse. In aggiunta alle soluzioni sopra citate, i piloti WorldSBK potranno contare, per le qualifiche e, potenzialmente, per la Gara Superpole di domenica mattina, sul massimo livello di prestazioni offerto dalla extrasoft SCQ, la soluzione in assoluto più morbida della gamma Pirelli. Per l’asse anteriore saranno invece disponibili le soluzioni di gamma soft SC1 e medium SC2, entrambe già competitive sul circuito spagnolo nel 2025: Nicolò Bulega conquistò la pole position con la SC1 e vinse poi entrambe le gare lunghe utilizzando la SC2, mentre nella Gara Superpole si affidò alla soft di sviluppo E0672. In caso di bagnato, l’allocazione sarà completata da pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain per entrambi gli assi.

“Il Pirelli Spanish Round rappresenterà l’ultimo capitolo della lunga avventura iniziata nel 2004, quando Pirelli è entrata nel Campionato del Mondo FIM Superbike come fornitore unico – sottolinea Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – In questi anni abbiamo costruito un percorso che ci ha visto diventare non soltanto un fornitore, ma un partner attivo e strategico, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del Campionato. Prima di arrivare ai saluti finali, però, ci attende ancora un ultimo round, che vogliamo affrontare con la stessa determinazione e con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione particolarmente positiva. I risultati ottenuti, con nuovi record stabiliti praticamente su ogni pista e in condizioni molto diverse, sono stati accompagnati da un intenso lavoro di sviluppo, portato avanti fino all’ultima gara insieme ai team. Per questo ultimo appuntamento abbiamo scelto di confermare al posteriore le soluzioni più morbide, l’extrasoft SCQ e la supersoft SCX, utilizzate per gran parte della stagione. I numerosi dati raccolti negli anni a Jerez, sia durante le gare sia nei test, ci confermano infatti che queste sono le opzioni più efficaci per affrontare un tracciato che presenta un asfalto poco abrasivo”, conclude Barbier.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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