Tennis: a Wimbledon Guo e Mladenovic vincono il doppio femminile (3)

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta cinese Guo Hanyu (a sinistra) e l’atleta francese Kristina Mladenovic partecipano alla cerimonia di premiazione dopo aver vinto la finale del doppio femminile contro Gabriela Dabrowski (dal Canada) e Luisa Stefani (dal Brasile) al Torneo di Wimbledon a Londra, nel Regno Unito, il 12 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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