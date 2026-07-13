Egitto-Arabia Saudita, i ministri Abdelatty e Bin Farhan discutono della crisi regionale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, per esaminare le relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi regionali. Secondo il ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno confermato la volontà di rafforzare la cooperazione tra Il Cairo e Riad e hanno condannato i recenti attacchi iraniani contro diversi Paesi arabi, definendoli una grave violazione della sovranità nazionale e una minaccia alla stabilità della regione.

I due responsabili della diplomazia hanno inoltre ribadito l’importanza di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, sostenuto gli sforzi regionali per ridurre le tensioni e discusso degli sviluppi in Sudan, Libia e nel Mar Rosso, riaffermando il continuo coordinamento tra Egitto e Arabia Saudita sulle principali questioni regionali.

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