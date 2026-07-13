Tunisia, via libera a nuovi investimenti industriali per oltre 55 milioni di euro

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha approvato nuovi investimenti nel settore industriale per un valore complessivo superiore a 55 milioni di euro, nell’ambito del Programma di ammodernamento industriale. Lo rende noto il Ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia in un comunicato. Nel corso della riunione del Comitato consultivo del Programma, presieduta dal ministro Salah Zouari, sono stati approvati tre nuovi progetti nei settori alimentare, elettromeccanico, tessile e dell’abbigliamento, per investimenti pari a circa 28,8 milioni di euro, con incentivi pubblici superiori a 2,6 milioni di euro.

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