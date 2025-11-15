Repubblica Ceca: a Praga il Salone dedicato alla mobilità sostenibile (1)

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcune persone visitano l’area espositiva di Lynk & Co al settimo e-SALON a Praga, in Repubblica Ceca, il 14 novembre 2025. L’e-SALON, una fiera dedicata ai veicoli passeggeri e commerciali con sistemi di propulsione alternativi, ha aperto al pubblico venerdì e durerà fino a domenica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).