Sahara, la Germania sostiene l’autonomia sotto la sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Germania ha riaffermato la centralità dell’autonomia sotto sovranità marocchina per quanto riguarda la questione del Sahara, indicando che agirà in conformità con questa posizione sia sul piano diplomatico sia su quello economico. E’ quanto riferisce l’agenzia marocchina Map, precisando che questa posizione è stata espressa nella dichiarazione congiunta adottata al termine della seconda sessione del Dialogo strategico multidimensionale Marocco-Germania, tenutasi a Rabat tra il ministro degli esteri marocchino Nasser Bourita, e il suo omologo tedesco, Johann Wadephul.

La Germania, sempre secondo Map, ha inoltre accolto con favore l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2025, affermando che una “vera autonomia sotto sovranità marocchina potrebbe rappresentare la soluzione più realizzabile” al contenzioso regionale sul Sahara occidentale. La Germania ha ribadito la centralità dell’Iniziativa di autonomia presentata dal Regno del Marocco, dichiarando inoltre di considerare il piano di autonomia marocchino “come base seria e credibile per i negoziati” finalizzati a una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile della controversia.

Nel rinnovare il suo pieno sostegno al Segretario generale delle Nazioni Unite e al suo Inviato personale per la conduzione e la facilitazione del processo politico “sulla base del piano marocchino di autonomia”, la Germania ha anche accolto positivamente la disponibilità del Marocco a “chiarire la forma che assumerebbe l’autonomia sotto sovranità marocchina”, precisa il documento congiunto. Infine, la Germania si è impegnata, nella stessa dichiarazione congiunta, ad “agire in conformità con questa posizione sul piano diplomatico ed economico”, nel rispetto del diritto internazionale, conclude il testo riportato dall’agenzia Map.

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