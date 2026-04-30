Sudan, Tirab “Situazione in miglioramento e la Capitale è tornata alla normalità”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione in Sudan si sta avviando verso la stabilità: la capitale è tornata alla normalità e la gente ha ripreso a rientrare volontariamente nel paese. La guerra si è spostata nelle periferie, non è più al centro del Sudan. La situazione è oggi molto migliore rispetto a prima”. Lo ha dichiarato Tirab Abbkar Tirab, consigliere dell’ambasciata del Sudan in Turchia, a margine della 19ª Conferenza Scientifica Internazionale in corso a Roma, organizzata da un’università turca.

Tirab, che ha partecipato all’evento per presentare un paper accademico sui “problemi della burocrazia della sicurezza sudanese e i suoi risultati”, ha spiegato che l’obiettivo dello studio è “portare all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale e della comunità accademica la situazione del Sudan e i suoi problemi di sicurezza”. Sul significato della scelta di Roma come sede della conferenza, il consigliere ha sottolineato come l’evento voglia offrire agli accademici provenienti da tutto il mondo “l’opportunità di confrontarsi in una città dalla straordinaria valenza storica e culturale come Roma, arricchendo così l’esperienza scientifica con quella del patrimonio italiano”.

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