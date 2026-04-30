Piano Casa, Fiaip “Ora serve una cabina di regia per l’attuazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un Piano ben strutturato che ha finalmente l’obiettivo di affrontare le emergenze strutturali e dare così a medio lungo termine risposte che potranno avvantaggiare le famiglie e le giovani coppie che si trovano in condizioni di difficoltà economica attraverso interventi sull’edilizia residenziale pubblica e sociale, oltre che all’accesso al Fondo Consap sulla prima casa che viene rifinanziato”. Così Fabrizio Segalerba, Presidente Nazionale Fiaip, commentando il Decreto sul Piano Casa, presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal Ministro alle Politiche europee Tommaso Foti.

“Grazie a diverse leve finanziarie, forse ancora troppo frammentate, oltre al recupero di alloggi di edilizia sociale – prosegue -, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla locazione a canone calmierato e alla realizzazione di nuovi edifici diventerà fondamentale semplificare le procedure amministrative e consentire in tempi rapidi di velocizzare nelle amministrazioni locali l’accesso agli atti catastali da parte dei professionisti del settore”.

“L’efficacia del piano dipenderà dalla programmazione di risorse adeguate e da un sistema di governance chiaro che assicuri trasparenza e tempi certi per tutti gli operatori del comparto immobiliare e capacità di coordinamento con le istituzioni locali sui territori – sottolinea Segalerba -. Oggi é necessaria l’istituzione di una cabina di regia unica nazionale interministeriale sulla casa e sulla rigenerazione urbana che punti a riqualificare e ad efficientare gli immobili e gli alloggi popolari, coinvolgendo tutti soggetti pubblici e privati al fine di coordinare diverse iniziative oggi troppo frammentate tra più livelli istituzionali”.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

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