di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il blocco dello Stretto di Hormuz rischia di trascinare l’economia globale verso una nuova fase di instabilità, fino a una possibile recessione. Lo ha affermato il Segretario generale dell’Onu António Guterres durante un punto stampa a New York.

“La crisi in Medio Oriente entra nel suo terzo mese e le conseguenze peggiorano di ora in ora”, ha dichiarato, sottolineando come le restrizioni alla navigazione stiano già interrompendo il flusso di petrolio, gas, fertilizzanti e altre merci essenziali, con effetti su energia, trasporti e sicurezza alimentare.

Guterres ha delineato tre scenari. Nel migliore dei casi, anche con una riapertura immediata, la crescita globale scenderebbe dal 3,4 al 3,1 per cento, mentre inflazione e prezzi resterebbero elevati. Se le interruzioni dovessero proseguire fino a metà anno, circa 32 milioni di persone cadrebbero in povertà e 45 milioni affrontarebbero condizioni di fame estrema. Nello scenario peggiore, con blocchi prolungati, la crescita scenderebbe al 2 per cento e l’inflazione supererebbe il 6 per cento, con il rischio concreto di recessione globale.

“Le conseguenze sono esponenziali”, ha avvertito, chiedendo il ripristino immediato della libertà di navigazione in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza. “Aprire lo Stretto, lasciare passare tutte le navi e far respirare l’economia globale”, ha aggiunto.

Il Segretario generale ha anche invitato tutte le parti a evitare azioni che possano compromettere il cessate il fuoco e ha sottolineato gli sforzi dell’Onu per mitigare l’impatto della crisi, inclusa la possibilità di corridoi umanitari in caso di peggioramento della situazione. Rispondendo a una domanda sulla minaccia degli Usa di tagliare i contributi statunitensi all’Onu se non verranno accettati ulteriori 9 punti di riforma, Guterres ha ribadito che “i contributi obbligatori non sono negoziabili”, separando il tema delle riforme -dal finanziamento dell’organizzazione.

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