Nuovo accordo tra la Santa Sede e l’Azerbaigian per interventi di restauro

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione, il 29 aprile 2026, tra il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la Fondazione Heydar Aliyev.

L’intesa, firmata dal direttore esecutivo della Fondazione, Anar Alakbarov, e dal presidente del Governatorato, Suor Raffaella Petrini, prevede interventi di restauro e pulitura su quattro sculture della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura: due statue raffiguranti San Pietro e San Paolo all’interno della Basilica e due nel quadriportico, dedicate a San Paolo e San Luca.

Secondo quanto riferisce un comunicato dell’ambasciata dell’Azerbaigian presso la Santa Sede, alla firma era presente anche l’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian presso la Santa Sede, Ilgar Mukhtarov, a testimonianza di una collaborazione bilaterale sempre più intensa. La delegazione, guidata dal direttore Alakbarov, ha inoltre effettuato un sopralluogo alla Basilica, dove è stata accolta dall’arciprete, il cardinale James Michael Harvey. Quest’ultimo ha espresso vivo apprezzamento per il contributo finora fornito, finalizzato a garantire la fruizione in sicurezza del sito.

Anar Alakbarov ha a sua volta trasmesso i saluti del primo vicepresidente della Repubblica dell’Azerbaigian e presidente della Fondazione Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, ribadendo l’impegno a garantire il necessario sostegno per una rapida realizzazione degli interventi previsti. L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione già avviata negli anni precedenti. In occasione dell’anno giubilare 2025, la Fondazione aveva sostenuto proprio nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura interventi di protezione e messa in sicurezza dei rivestimenti e degli apparati decorativi marmorei, contribuendo ad assicurare la visita dei numerosi pellegrini.

– Foto Ambasciata dell’Azerbaigian presso la Santa Sede –

(ITALPRESS).