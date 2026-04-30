Transizione energetica, la Regione a Roma per tutelare territorio e comunità

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, assieme all’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha partecipato oggi a Roma alla riunione odierna del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale sono stati esaminati diversi progetti di impianti eolici e agrivoltaici riguardanti il territorio regionale.

“Ho preso parte ai lavori insieme all’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, per rappresentare e difendere gli interessi della Sardegna in un passaggio particolarmente rilevante per il futuro energetico dell’Isola”, dichiara la Presidente Todde. Nel corso della riunione, la Regione ha ribadito il parere negativo già espresso sui progetti in esame. Il Consiglio dei Ministri ha tuttavia richiesto ulteriori approfondimenti tecnici su alcune delle proposte, aprendo una fase di confronto che coinvolgerà la Regione, le comunità locali e il Ministero dell’Ambiente.

“La nostra posizione – prosegue la Presidente – nasce da valutazioni tecniche puntuali elaborate dagli uffici regionali, che saranno ora integrate da un ascolto attento e diretto dei territori interessati”. La Regione Sardegna conferma il proprio impegno nel percorso di transizione ecologica, sottolineando la necessità di scelte equilibrate e condivise. “La transizione energetica richiede decisioni fondate – conclude Todde – capaci di tenere insieme tutela del paesaggio, sviluppo e consenso delle comunità. Nelle prossime settimane lavoreremo per costruire una sintesi che tenga conto di tutti questi elementi, nel pieno rispetto delle esigenze della Sardegna”.

– Foto Regione Sardegna –

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