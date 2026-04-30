Malta vieta l’uso ricreativo del gas esilarante

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha vietato l’uso ricreativo del gas esilarante, introducendo severi limiti alla sua importazione e distribuzione tramite una notifica legale
Il provvedimento, emanato dal ministro della Salute Jo Etienne Abela, proibisce il possesso, la vendita e l’uso del protossido di azoto per scopi non legittimi, segnando un importante cambio di rotta dopo mesi di preoccupazioni pubbliche.
La decisione coincide con il lancio del primo evento elettorale del Partito Laburista a Gozo, dove le preoccupazioni sull’uso della sostanza sono state particolarmente evidenti.
La Fondazione OASI aveva più volte chiesto una regolamentazione più severa, citando episodi preoccupanti, tra cui segnalazioni di minori a cui venivano forniti palloncini contenenti gas esilarante durante festeggiamenti.
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(ITALPRESS).