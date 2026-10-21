Premier cinese, con Russia si lavora fianco a fianco in un mondo complesso, turbolento

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato che Cina e Russia, negli ultimi anni, hanno proceduto fianco a fianco e sono andate avanti insieme in un contesto internazionale complesso e turbolento.

Durante i colloqui con il primo ministro russo Mikhail Mishustin, Li ha inoltre affermato che i due Paesi hanno fatto leva su una cooperazione più dinamica e resiliente per attenuare l’impatto dell’instabilità e delle incertezze esterne e che la cooperazione bilaterale ha continuato ad ampliarsi e a consolidarsi sempre più.

(ITALPRESS).