Ciclone Harry, via libera dell’Europarlamento a 75 milioni per l’Italia

IPA51915113 - The European Parliament holds a plenary session at its headquarters in Strasbourg, France, Nov. 27, 2024. The European Parliament on Wednesday approved the new team of the European Commission, led by Germany's Ursula von der Leyen, who will serve her second five-year term as president. Lawmakers voted 370 in favor, 282 against, with 36 abstentions, giving the green light to the 27-member executive team. Photo by Zhao Dingzhe/Xinhua/ABACAPRESS.COM

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 489 milioni di euro in aiuti per la ripresa di Italia, Portogallo, Spagna e Malta dopo le tempeste e inondazioni di inizio 2026. Lo riferisce una nota dell’istituzione europea, precisando che gli aiuti del Fondo di solidarietà dell’Ue (Fsue), approvati con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni, sosterranno gli interventi di emergenza e di ripristino. Italia e Malta avevano chiesto assistenza dopo il ciclone Harry del gennaio 2026, mentre Portogallo e Spagna l’avevano richiesta a seguito di una serie di tempeste e gravi inondazioni tra gennaio e febbraio 2026. La ripartizione dei fondi è la seguente: per il Portogallo 261,5 milioni di euro (di cui 65,37 milioni già ricevuti come anticipo); per la Spagna 149,1 milioni di euro (di cui 37,26 milioni già ricevuti come anticipo); per l’Italia: 74,9 milioni di euro; per Malta 3,7 milioni di euro (di cui 931.014 euro già ricevuti come anticipo).
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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