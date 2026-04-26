Milano Design Week: presenti anche opere della cultura cinese (1)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone posano per un selfie con tappeti e abiti esposti in una mostra ispirata alla cultura degli Hongyao, un ramo del gruppo etnico Yao, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, durante la Milano Design Week a Palazzo Litta, il 23 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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