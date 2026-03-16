Milano-Cortina: la Cina vince l’argento nel curling a squadre miste

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – I cinesi Zhang Qiang, Li Nana, Zhang Mingliang, Chen Jianxin e Wang Haitao (da sinistra a destra), medaglie d’argento, festeggiano durante la cerimonia di premiazione della gara a squadre miste di curling in carrozzina ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
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– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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