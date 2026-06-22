Gaza, l’IDF annuncia l’uccisione di un terrorista di Hamas

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Un miliziano del gruppo armato islamista palestinese Hamas che aveva invaso Israele durante l’offensiva del 7 ottobre 2023 e tenuto in ostaggio Omer Shem Tov durante la guerra è stato ucciso in un raid aereo israeliano lo scorso fine settimana. Lo annunciano oggi le Forze di difesa israeliane (Idf). L’esercito afferma che il raid, avvenuto sabato nella Striscia di Gaza settentrionale, ha ucciso Sabaei Zahir Abd al-Hamid Abu Hasna, membro della Forza Nukhba, l’unità d’élite di Hamas. In un altro raid, avvenuto nel fine settimana, sono stati uccisi tre uomini armati di Hamas che avevano tentato di sferrare attacchi contro le truppe, aggiungono le Idf.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).