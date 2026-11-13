La volpe Trump accerchiata dai mastini dello tsunami blu

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Questa settimana in America sembra di essere finiti dentro un film. Una spia cinese, un miliardario travolto da scandali sessuali, Wall Street che trema, un segretario alla Difesa sotto accusa e un presidente che sente stringersi il cerchio attorno alla Casa Bianca.

Cominciamo dal clamoroso crollo di Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, l’azienda dei microchip che alimentano l’intelligenza artificiale. Un gigante arrivato a valere 5.700 miliardi di dollari, diventato uno dei motori dell’economia americana e mondiale. Huang si è dimesso dopo le rivelazioni su due relazioni extraconiugali. Una con Alice Huang, imprenditrice sospettata dall’intelligence americana di spiare per la Cina. L’altra con una dirigente della stessa Nvidia. Il titolo è precipitato, scuotendo Wall Street e l’intero settore tecnologico.

Perché Nvidia controlla circa il 90 per cento del mercato dei chip avanzati per l’intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, Trump era stato informato dalle agenzie di intelligence e anche dal Segretario di Stato Marco Rubio dei sospetti sulla presunta spia, ma non intervenne. Intanto Huang continuava a frequentare la Casa Bianca e a influenzare la politica americana sulle esportazioni tecnologiche verso Pechino. Ora anche il Congresso vuole sapere che cosa sapesse il presidente e perché non abbia agito.

Un’altra possibile inchiesta che si aggiunge alle tante in preparazione contro l’amministrazione Trump. Perché lo tsunami blu delle elezioni di metà mandato continua a produrre scosse. L’ultima, storica, arriva dal Mississippi: Scott Colom ha sconfitto la repubblicana Cindy Hyde-Smith, diventando il primo senatore afroamericano eletto da quello Stato dai tempi della Ricostruzione, oltre 150 anni fa. Il Mississippi della segregazione e delle battaglie per il diritto di voto manda a Washington un senatore nero democratico.

Una vittoria che racconta quanto profondamente stia cambiando l’America e Trump lo sa. A gennaio arriverà un Congresso controllato dai democratici, con commissioni d’inchiesta, poteri di convocazione, testimonianze sotto giuramento. Con dossier che potrebbero investire direttamente il presidente, la sua famiglia, il suo intero clan. Intanto Pete Hegseth, capo del Pentagono, ha ottenuto per ora il congelamento del procedimento di impeachment. Una tregua destinata a durare soltanto fino all’insediamento del nuovo Congresso. Intanto, perfino al cimitero militare di Arlington, una sentinella ha dovuto richiamare, urlando, il Segretario alla “Guerra” che rideva col suo gruppo al rispetto del silenzio davanti alla Tomba del Milite Ignoto. Il video che lo ritrae è andato virale.

Soprattutto ci sono ancora i documenti Epstein, sui quali cresce la pressione per conoscere tutto ciò che il Dipartimento della Giustizia non ha ancora reso pubblico. Trump reagisce come ha sempre fatto: attaccando. A parole offre collaborazione ai democratici. Nei fatti promuove Stephen Miller, l’architetto delle deportazioni, a capo dello staff della Casa Bianca e incarica il vice presidente JD Vance di indagare sulla presunta corruzione degli Stati democratici. Proprio la corruzione! Sembra un tic preventivo: accusare gli avversari di ciò per cui temi che presto possano indagare su di te. Più che anatra zoppa, Trump ora appare sempre più come una volpe braccata. Sente avvicinarsi i suoi inseguitori e reagisce mostrando i denti, convinto di poterli ancora spaventare.

Ma è proprio qui che commette il suo errore più grande: i nuovi democratici che arriveranno al Congresso non sono più quelli che per anni hanno cercato compromessi con il trumpismo. Prendete Abdul El-Sayed, il nuovo senatore del Michigan. Ha detto chiaramente che con un bullo non serve la deferenza. Bisogna affrontarlo con più forza, perché il bullo arretra quando scopre che qualcuno non ha paura di lui.

Poi c’è Bernie Sanders, senatore indipendente, che sta guidando già la rivolta contro Chuck Schumer, simbolo di una vecchia leadership democratica accusata di avere concesso troppo a Trump. La battaglia per cambiare i vertici del partito è cominciata perché la nuova generazione di democratici vuole passare dalla resistenza all’offensiva. Certo, Trump sta anche cercando ossigeno spingendo per un accordo sull’Ucraina o sull’Iran, ma neppure un successo diplomatico a questo punto sembra in grado di poter fermare le responsabilità che il nuovo Congresso ha già dichiarato di voler accertare.

Qualcuno sostiene che i democratici dovrebbero pensare più al mandato degli elettori e quindi concentrarsi solo sul costo della vita, lasciando perdere le inchieste. È una falsa alternativa, anche perché in cima alle richieste di chi ha votato democratico c’era proprio la preoccupazione per la dilagante corruzione a Washington.

Gli elettori americani hanno ben capito che quando la corruzione condiziona il governo, anche il benessere dei cittadini ne paga il prezzo. Trump non potrà più intimidire i democratici, ma quanto potere gli rimarrà quando scoprirà che le sue minacce non funzionano più? Trump ha costruito il suo potere sulla paura degli altri. Da gennaio dovrà imparare a convivere con la propria.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).