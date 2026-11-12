COP31, Malta punta sugli investimenti nelle energie rinnovabili

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha promesso nuovi investimenti nelle energie rinnovabili, compresi potenziali progetti di impianti solari offshore, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Intervenendo al vertice mondiale sul clima COP31, in corso in Turchia, Abela ha affermato che Malta continuerà a investire nelle energie rinnovabili e a potenziare la propria rete elettrica.

Il premier ha inoltre annunciato che nel 2027 Malta porterà avanti il proprio Piano nazionale per la resilienza climatica, che interesserà dieci settori particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. Tra questi figurano i trasporti, la sanità, l’energia, la sicurezza alimentare e le risorse idriche. Per ciascun settore saranno previste misure specifiche, calibrate sulle rispettive esigenze. Abela ha sottolineato l’importanza di esplorare nuove opportunità nel campo delle energie rinnovabili offshore, compresa la possibile installazione di pannelli fotovoltaici in mare.

Il primo ministro ha inoltre ribadito l’impegno di Malta a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e a contribuire agli sforzi internazionali per contrastare i cambiamenti climatici. Abela ha espresso solidarietà ai Paesi colpiti dall’innalzamento del livello del mare, sottolineando che Malta continuerà a dare priorità al sostegno dei piccoli Stati insulari che condividono condizioni geografiche analoghe.

Ricordando il ruolo svolto da Malta nel 1988 nel portare all’attenzione internazionale la questione dei cambiamenti climatici, Abela ha evidenziato come il Paese abbia riconosciuto da tempo il fenomeno quale sfida comune per l’intera umanità. Il premier ha inoltre sollecitato un maggiore accesso ai finanziamenti per il clima, in particolare a favore dei Paesi più vulnerabili e maggiormente esposti agli effetti del cambiamento climatico.

“A quasi 40 anni di distanza, esorto tutti noi a proseguire su questa strada alla COP31 e a dimostrare che il multilateralismo rappresenta lo strumento più efficace per affrontare questa minaccia”, ha dichiarato. Abela ha concluso invitando i leader mondiali ad agire congiuntamente per tutelare le generazioni presenti e future.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).