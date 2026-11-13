Cina esprime profonda preoccupazione per divieto UE su apparecchiature nazionali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha espresso profonda preoccupazione per le misure adottate da alcuni Paesi dell’Unione europea volte a vietare l’uso di apparecchiature prodotte da aziende cinesi, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio.

La Cina ha sempre sostenuto che il 5G sia un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell’economia digitale globale e che la sua realizzazione e il suo funzionamento debbano rispettare i principi di mercato, la neutralità tecnologica e le norme internazionali, ha dichiarato He Yadong, portavoce del ministero, durante una regolare conferenza stampa.

La Cina si oppone fermamente alla politicizzazione delle questioni tecnologiche e all’estensione eccessiva del concetto di sicurezza nazionale, ha affermato He.

Auspica inoltre che i Paesi interessati correggano tempestivamente le loro pratiche errate e garantiscano alle aziende cinesi un contesto imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).