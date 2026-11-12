Egitto, Abdelatty segue i preparativi per la sesta edizione del Forum di Assuan per la pace

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Affari esteri, Badr Abdelatty, ha presieduto una riunione con i vertici e i funzionari del ministero per seguire i preparativi della sesta edizione del Forum di Assuan per la pace e lo sviluppo sostenibile, in programma il 21 e 22 novembre nella città di Assuan.

L’evento vedrà la partecipazione di ministri, alti funzionari delle Nazioni Unite e rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali. Nel corso della riunione, Abdelatty ha esaminato lo stato di avanzamento dei preparativi organizzativi e dei contenuti del Forum, sollecitando il proseguimento del coordinamento per assicurare il successo dell’iniziativa e valorizzare il ruolo dell’Egitto nella promozione della pace, della sicurezza e dello sviluppo in Africa e nella regione. Abdelatty ha infine ribadito il ruolo del Forum come piattaforma di dialogo e confronto sui temi della pace, della sicurezza e dello sviluppo.

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(ITALPRESS).