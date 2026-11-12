Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca, almeno cinque persone colpite e una vittima

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il quartiere di Logan Circle a Washington, a circa un chilometro dalla Casa Bianca, è stato teatro di una sparatoria in cui sono rimaste ferite almeno 5 persone. Secondo quanto riportano i media americani, una delle persone ferite sarebbe deceduta. Gli spari sono stati esplosi all’interno e all’esterno della palestra Vida Fitness. Il sospettato, dopo una breve fuga, si è barricato in un appartamento al settimo piano di un edificio vicino, sparando contro gli agenti intervenuti. La polizia ha isolato la zona e invitato i residenti a restare in casa. Rafforzate anche le misure di sicurezza intorno alla Casa Bianca.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).