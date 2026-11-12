ROMA (ITALPRESS) – A margine del Vertice della Comunità politica europea di Dublino, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno presieduto una nuova riunione dei leader della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), iniziativa promossa congiuntamente da Italia e Francia.

L’incontro ha consentito di dare seguito alla riunione internazionale di alto livello organizzata il 23 ottobre scorso presso la Comunità di San Patrignano, confermando il crescente sostegno europeo alla Coalizione e ai suoi obiettivi. Meloni ha ribadito la determinazione dell’Italia a rafforzare la cooperazione internazionale contro il traffico di droga, con particolare attenzione alle rotte marittime e ai profitti delle organizzazioni criminali, e a valorizzare le esperienze di prevenzione e recupero, anche attraverso la collaborazione tra i Paesi aderenti alla Coalizione. Nel corso della riunione è stata adottata una nuova Dichiarazione, che riafferma l’impegno comune nel contrasto al narcotraffico e nella promozione di politiche di prevenzione, cura e recupero dalle dipendenze.

– foto di repertorio IPA Agency –

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