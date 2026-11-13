Cina: MOC, in stretto contatto con USA su taglio dazi, commercio e investimenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti stanno mantenendo stretti contatti in merito all’attuazione di riduzioni reciproche dei dazi riguardanti importazioni per un valore di circa 30 miliardi di dollari da ciascuna parte, nonché su questioni di comune interesse in materia di commercio e investimenti, ha dichiarato ieri il ministero cinese del Commercio (MOC).

L’intesa sulla riduzione reciproca dei dazi contribuirà a stabilizzare e ampliare gli scambi bilaterali e le comunità imprenditoriali di entrambi i Paesi nutrono grandi aspettative al riguardo, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong durante una conferenza stampa periodica.

Le due parti stanno attualmente mantenendo stretti contatti in merito all’attuazione dell’intesa, ha affermato He, esprimendo l’auspicio che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per renderla operativa al più presto e creare condizioni più favorevoli per il commercio agricolo bilaterale.

He ha dichiarato che le due parti stanno inoltre mantenendo uno stretto dialogo sulle rispettive preoccupazioni in settori quali il commercio e gli investimenti, aggiungendo che gli eventuali progressi saranno resi noti a tempo debito.

In base all’intesa sulla riduzione reciproca dei dazi precedentemente concordata, la Cina e gli Stati Uniti ridurranno ciascuno i dazi su circa 30 miliardi di dollari di importazioni provenienti dall’altra parte, una volta completate le rispettive procedure giuridiche interne. Oltre il 90% dei prodotti interessati sarà esentato da tutti i dazi aggiuntivi imposti reciprocamente e beneficerà del trattamento tariffario della nazione più favorita.

(ITALPRESS).