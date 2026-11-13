Immigrazione, Libia e Siria discutono dei rimpatri volontari

ROMA (ITALPRESS) – L’incaricato d’affari dell’Ambasciata della Repubblica Araba Siriana a Tripoli, Samir Al-Shalabi, ha incontrato la Capo missione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Libia, Carmen Sakhr.

Secondo quanto dichiarato dall’Ambasciata siriana in un comunicato ufficiale, i colloqui hanno affrontato gli sviluppi del dossier del rimpatrio volontario e le modalità per facilitare le procedure per il ritorno dei cittadini siriani in patria.

Ciò avverrà in coordinamento con il Ministero degli Esteri siriano, le autorità governative libiche competenti e l’UNHCR. Le parti hanno inoltre esaminato i meccanismi possibili per affrontare il dossier dei siriani scomparsi, al fine di sostenere e facilitare il percorso del rimpatrio volontario.

Da parte sua, Sakhr ha fornito un briefing completo sul sostegno fornito e che l’UNHCR continua a fornire ai siriani registrati presso l’agenzia, illustrando la natura dei servizi umanitari e legali offerti loro.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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