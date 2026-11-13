Cina: a Baoshan il caffè punta su qualità, marchi e filiera integrata (3)

BAOSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 10 novembre 2026, mostra una linea di produzione di caffè in capsule presso un’azienda del settore a Baoshan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Importante centro di produzione di pregiato caffè a grani piccoli, Baoshan ha recentemente intrapreso iniziative sistematiche per promuovere la trasformazione e lo sviluppo del settore, passando da una semplice base di produzione di materie prime a un’industria integrata, di alta qualità e orientata alla valorizzazione dei marchi. Secondo le statistiche, nei primi tre trimestri del 2026 la superficie coltivata a caffè di questa varietà a Baoshan ha raggiunto i 189.000 mu (circa 12.600 ettari), con una produzione di 26.400 tonnellate e un valore complessivo della filiera di 15,7 miliardi di yuan (circa 2,35 miliardi di dollari).

-Foto Xinhua-

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