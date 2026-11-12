Ucraina, Meloni incontra Zelensky a Dublino e conferma il sostegno dell’Italia a Kiev

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Dublino, a margine del Vertice della Comunità politica europea, alla riunione sull’Ucraina del “Formato di Berlino”. L’incontro è stata l’occasione per riaffermare il pieno sostegno all’Ucraina, anche alla luce dei recenti colloqui trilaterali di Abu Dhabi. Nel corso della riunione è stata condivisa l’esigenza di continuare a sostenere l’Ucraina nei mesi invernali e, al tempo stesso, di proseguire il lavoro verso una pace giusta e duratura. Al termine della riunione, il presidente Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il colloquio ha permesso di fare il punto sugli sviluppi del negoziato e di confermare il sostegno dell’Italia all’Ucraina.

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