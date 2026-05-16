La seconda grande nave da crociera prodotta in Cina comincia la prima prova in mare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda grande nave da crociera costruita in Cina ha preso il largo sabato per una prova in mare di 12 giorni, l’ultima importante fase prima della consegna ufficiale dell’imbarcazione, mentre il Paese rafforza la propria spinta nel mercato del turismo crocieristico.
Il costruttore navale, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una controllata della China State Shipbuilding Corporation, ha invitato a bordo una squadra di 937 professionisti provenienti da 12 Paesi per il viaggio inaugurale di prova.
Durante il viaggio, svolgeranno 149 test e attività di verifica per convalidare gli indicatori chiave di prestazione della nave, denominata Adora Flora City, che è uscita dal bacino di costruzione il 20 marzo.
Lunga 341 metri, con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, la nave da crociera dispone di 2.130 cabine e suite, con una capacità di 5.232 passeggeri. Nave gemella della Adora Magic City, la Adora Flora City beneficia di aggiornamenti complessivi nel design degli spazi, nella tecnologia intelligente e nell’esperienza crocieristica complessiva, secondo il costruttore navale.
La consegna della nuova nave è prevista per il 6 novembre, quando inaugurerà rotte internazionali dal Nansha International Cruise Home Port di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.
(ITALPRESS).