ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia a Colombo (competente per le Maldive) è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana.

A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l’avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

– foto IPA Agency –

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