La seconda grande nave da crociera prodotta in Cina comincia la prima prova in mare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave da crociera Adora Flora City si prepara a salpare dal molo 5 di Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. per una prova in mare a Shanghai, nella Cina orientale, il 16 maggio 2026.

La Adora Flora City, la seconda grande nave da crociera cinese costruita a livello nazionale, è partita sabato per una prova in mare di 12 giorni. Un totale di 937 tecnici e ingegneri provenienti da 12 Paesi ha partecipato a questo viaggio di prova.

La nave, lunga 341 metri, con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, dispone di 2.130 cabine e suite e può trasportare fino a 5.232 passeggeri a piena capacità. La consegna è prevista per il 6 novembre 2026 e la nave inizierà la sua stagione inaugurale dal Nansha International Cruise Home Port di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)