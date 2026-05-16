La Cina si prepara a lanciare la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 (1)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 maggio 2026, mostra la combinazione della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 e di un razzo vettore Long March-2F mentre viene trasferita nell’area di lancio. La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 sarà lanciata in un momento opportuno nel prossimo futuro, ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA).

La combinazione della navicella e di un razzo vettore Long March-2F è stata trasferita nell’area di lancio, secondo la CMSA. Tutte le strutture e le apparecchiature del sito di lancio sono in buone condizioni. Diversi controlli funzionali e test congiunti prima del lancio saranno effettuati come previsto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).