Ucraina, su Zaporizhzhia 850 attacchi nelle ultime 24 ore con un morto e 21 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato 850 attacchi contro 53 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. A seguito degli attacchi una persona è rimasta uccisa e 21 ferite. Secondo Ukrinform, Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha reso noto che le forze russe hanno effettuato 34 attacchi aerei sul distretto di Zaporizhzhia e su quello di Polohy.

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