Ucraina, su Zaporizhzhia 850 attacchi nelle ultime 24 ore con un morto e 21 feriti

IPA84728062 - May 15, 2026, Zaporizhzhia, Ukraine: Rescuers extinguish burning tank trucks used by a private company to supply petrol station chains after a Russian drone attack in Zaporizhzhia, Ukraine, on May 15, 2026. Russian troops struck an industrial facility, damaging a fuel cistern and causing tank trucks to catch fire. One civilian employee (a driver) was killed, and three other company employees sustained serious injuries in the explosion. (Credit Image: © Dmytro Smolienko/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato 850 attacchi contro 53 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. A seguito degli attacchi una persona è rimasta uccisa e 21 ferite. Secondo Ukrinform, Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha reso noto che le forze russe hanno effettuato 34 attacchi aerei sul distretto di Zaporizhzhia e su quello di Polohy.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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