Italia-Emirati Arabi Uniti, Mazzi incontra il ministro Al Marri

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in occasione del forum Investopia a Milano, ha tenuto un bilaterale con il ministro dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri. Al centro del confronto le strategie per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi su turismo, investimenti e connettività. Si è parlato della possibilità di insediare un gruppo stabile di lavoro, come una joint commission permanente tra i due Ministeri del Turismo.
-Foto ufficio stampa Ministero del Turismo-
(ITALPRESS).
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