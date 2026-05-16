Putin in Cina il 19 e 20 maggio per incontro con Xi Jinping

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il 19 e 20 maggio il presidente russo Vladimir Putin effettuerà una visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese su invito del presidente Xi Jinping. La visita del presidente russo, fa sapere il Cremlino, è stata programmata in concomitanza con il 25 ° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, che costituisce la base delle relazioni tra gli Stati.

Vladimir Putin e Xi Jinping discuteranno di questioni bilaterali attuali, delle modalità per rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, e si scambieranno opinioni su questioni internazionali e regionali chiave.

I due leader parteciperanno anche alla cerimonia di apertura degli Anni dell’Istruzione Russia-Cina (2026-2027). Al termine dei colloqui, i leader firmeranno una dichiarazione congiunta, unitamente a una serie di accordi bilaterali intergovernativi, interministeriali e di altro tipo. Il programma della visita prevede anche un incontro con il primo ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang, per discutere le prospettive di cooperazione commerciale ed economica.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).