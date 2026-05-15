Italia-Emirati, Urso incontra il ministro Al Marri e l’inviato speciale Jafar

MILANO (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Milano, a margine di Investopia Europe 2026, il ministro dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touk Al Marri, e l’Inviato Speciale per le Imprese e la Filantropia, Badr Jafar.

Al centro dei dei due confronti bilaterali il rafforzamento della partnership industriale strategica tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, con particolare attenzione agli investimenti reciproci nei settori ad alta tecnologia, dall’intelligenza artificiale ai data center, dal digitale allo Spazio, comparti nei quali l’Italia sta registrando una crescente capacità di attrazione di capitali esteri.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico per l’Italia e lo sono ancora di più in questa fase di profonde trasformazioni geopolitiche ed economiche”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Ancor più in questa fase segnata da tensioni geopolitiche e nuove guerre economiche, è il momento di rafforzare una partnership fondata su investimenti, innovazione e tecnologie avanzate, e di dare un segnale politico chiaro anche sul piano europeo: un accordo di libero scambio tra l’Unione europea, gli Emirati Arabi Uniti e l’area del Golfo sarebbe oggi un passo importante per la crescita, la sicurezza economica e la stabilità comune”.

Nel corso degli incontri con il ministro Al Marri e con l’Inviato speciale Jafar è stata confermata la centralità degli Emirati Arabi Uniti come partner strategico dell’Italia nel Golfo e come interlocutore prioritario per costruire nuove filiere industriali, tecnologiche e finanziarie tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attuazione del percorso indicato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed nel vertice bilaterale Italia-EAU dello scorso febbraio a Roma, a partire dall’obiettivo di 40 miliardi di dollari di investimenti emiratini in Italia nei settori strategici dell’economia nazionale. In questo quadro, è stata condivisa la necessità di rafforzare il confronto operativo per accelerare i progetti già individuati, favorire nuovi investimenti e rimuovere eventuali ostacoli alla loro piena realizzazione.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato anche alla cooperazione nel settore dello Spazio e nelle tecnologie avanzate, rispetto ai quali Italia ed Emirati hanno già avviato iniziative comuni.

Tra i temi affrontati, anche la possibilità di sviluppare nuovi progetti congiunti a sostegno dell’Africa, a partire dall’AI Hub per lo sviluppo sostenibile e valorizzando le potenzialità del Centro spaziale “Luigi Broglio” dell’ASI a Malindi, in Kenya, nel quadro del Piano Mattei.

-Foto ufficio stampa Mimit-

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