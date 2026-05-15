Trump “Conclusi accordi commerciali fantastici con Xi Jinping”

ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump ha affermato di aver “concluso accordi commerciali fantastici” con il leader della Cina, Xi Jinping. Lo riporta l’emittente statunitense “Cnn”, dopo il colloquio tra i due leader a Zhongnanhai. Il leader cinese ospita il presidente statunitense nella sede del Partito Comunista a Pechino per gli ultimi incontri. Al momento, non sono ancora stati annunciati accordi sostanziali sulle questioni che affliggono le relazioni tra i due Paesi, che i leader dovrebbero affrontare prima del ritorno di Trump a Washington.

Donald Trump ha affermato che lui e Xi hanno discusso dell’Iran e hanno concordato che “Teheran non dovrebbe possedere un’arma nucleare”. Lo riporta l’emittente statunitense “Cnn”. Ha anche detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno che lo Stretto di Hormuz venga aperto, o almeno non nella stessa misura in cui ne ha bisogno la Cina. Il ministero degli Esteri cinese, nel frattempo, ha dichiarato che la guerra con l’Iran “non sarebbe mai dovuta accadere”.

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