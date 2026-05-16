La Cina si prepara a lanciare la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 sarà lanciata in un momento opportuno nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA).

La combinazione della navicella e di un razzo vettore Long March-2F è stata trasferita nell’area di lancio, secondo la CMSA.

Tutte le strutture e le apparecchiature del sito di lancio sono in buone condizioni. Diversi controlli funzionali e test congiunti prima del lancio saranno effettuati come previsto.

(ITALPRESS).