La Cina si prepara a lanciare la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 sarà lanciata in un momento opportuno nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA).
La combinazione della navicella e di un razzo vettore Long March-2F è stata trasferita nell’area di lancio, secondo la CMSA.
Tutte le strutture e le apparecchiature del sito di lancio sono in buone condizioni. Diversi controlli funzionali e test congiunti prima del lancio saranno effettuati come previsto.
(ITALPRESS).
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