Malta, la presidente Debono incontra la segretaria generale del Turismo dell’ONU

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha accolto la segretaria generale del Turismo delle Nazioni Unite, Shaikha Al Nuwais, in visita ufficiale a Malta in occasione della 72ma Sessione della Commissione per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.

Nel corso dell’incontro, Debono si è congratulata con Al Nuwais per la sua recente nomina e ha espresso fiducia nella prosecuzione degli sforzi volti a promuovere il turismo come motore di crescita economica, occupazione e relazioni più forti tra i popoli.

La presidente ha inoltre ringraziato la segretaria generale per il suo impegno nel promuovere un turismo più sostenibile, riaffermando l’ambizione di Malta di continuare a essere un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore. Shaikha Al Nuwais ha elogiato i risultati raggiunti da Malta nel settore turistico, sottolineando il forte rapporto tra il Paese e il Segretariato Generale del Turismo Onu.

– Foto ufficio stampa Presidenza Malta –

(ITALPRESS).