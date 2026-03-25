La Cina rende noti i dieci principali progressi scientifici del 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Fondazione nazionale cinese per le scienze naturali oggi ha reso noti i dieci principali progressi scientifici compiuti dal Paese nel 2025, in occasione della cerimonia di apertura della Conferenza annuale 2026 del Zhongguancun Forum (Zgc Forum) a Pechino.

L’elenco comprende i campioni riportati dalla missione Chang’e-6, che hanno rivelato per la prima volta la storia evolutiva del lato nascosto della Luna e gli effetti dei grandi impatti, un metodo innovativo per la produzione su larga scala di pellicole di diamante flessibili e ultra-piatte, e East, un’infrastruttura scientifica di grandi dimensioni per la fusione nucleare controllata, che ha raggiunto un funzionamento stazionario a 100 milioni di gradi Celsius.

La selezione annuale dei dieci principali progressi scientifici della Cina è iniziata nel 2005, ha dichiarato Dou Xiankang, direttore della fondazione.

I dieci principali progressi di quest’anno sono stati scelti tra oltre 600 risultati pionieristici nella ricerca di base.

Il Zhongguancun Forum 2026 si svolge dal 25 al 29 marzo a tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).