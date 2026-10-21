Arrestati due italiani in Cisgiordania, prevista l’espulsione

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – Due italiani sono stati arrestati in Cisgiordania, secondo quanto ha riferito sul proprio account Facebook Sami Huraini, attivista dello “Youth of Sumud”. Huraini ha precisato che si tratta di padre e figlio, e secondo il post sarebbero stati arrestati ieri nei pressi del villaggio di Khallat Al Dabaa, a Masafer Yatta, mentre per oggi sarebbe prevista la loro espulsione.
“Eravamo andati lì insieme per documentare il brutale crimine dell’occupazione: la demolizione di case, grotte e pozzi d’acqua, e lo sradicamento di alberi a Masafer Yatta”, ha scritto l’attivista.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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